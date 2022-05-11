«Вы завтра офигеете…» Крымский студент пообещал прийти в вуз с дробовиком

В Крыму первокурсник решил пошутить на одногруппниками и теперь объясняется с полицией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Крымском федеральном университете. Студенты первого курса в общем чате в соцсетях получили сообщение примерно такого содержания (оригинал был практически полностью нецензурным): «Вы завтра офигеете. Кто не придет на пары – не офигеет. Я с таким дробовиком приду – умрете со смеху».

Испуганные студенты обратились к руководству вуза, заявив, что однокурсник и «ранее проявлял неадекватное поведение». Руководство вызвало полицию.

Автора сообщения задержали. Оружия у него не оказалось. Парень пояснил, что решил удивить сокурсников новой прической и покрасил волосы. Сообщение он послал, чтобы всех заинтриговать, назвав прическу «дробовиком» для пущего эффекта.

Теперь судьбу шутника решают полиция и ректорат. Кстати, ему уже исполнилось 18 лет, так что, возможно, дальше он будет шутить уже в другом месте.

Симферополь, Лиана Макоба

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