В Крыму собаки загрызли ребенка

В Крыму домашние собаки загрызли 10-летнего ребенка. Трагедия произошла в поселке Советском.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК Севастополю, девочки 10 и 14 лет приехали в поселок на майские празднике к деду. Мужчина содержит двух взрослых ротвейлеров. Собаки содержатся в вольере, но периодически их выпускают во двор погулять.

Днем 10 мая хозяин в очередной раз выпустил псов, и в это же время во двор вышла младшая из девочек. Собаки набросились на нее и начали кусать руки, ноги, туловище, лицо. Ребенка отвезли в больницу, но девочка скончалась во время операции.

В отношении деда возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Будет дана оценка содержанию животных и принимаемым владельцем собак мерам безопасности, с привлечением специалистов ветеринарной службы будет решаться вопрос дальнейшей судьбы животных, – рассказали в ведомстве. – Кроме того, готовятся обращения в адрес глав муниципальных образований о проверке совместно с уполномоченными ведомствами владельцев опасных пород собак, проявлении законодательной инициативы на предмет упорядочения их содержания в домашних условиях и привлечения к ответственности».

Симферополь, Лиана Макоба

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