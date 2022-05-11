ЕС не смог объяснить нам, как прожить без российской нефти – глава МИД Венгрии

Будапешт по-прежнему остаётся на позиции неприемлемости европейского эмбарго на импорт нефти из РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, никаких предложений о стороны Евросоюза по спасению венгерской экономики в случае отказа Будапешта от российской нефти так и не последовало.

«Предложения ЕС по санкциям в отношении российской нефти по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики. Такие санкции уничтожат экономику Венгрии. Евросоюз пока не предлагает никаких решений проблем, которые возникнут в Венгрии в случае принятия таких ограничительных мер. Будапешт будет готов одобрить санкции ЕС против нефти России лишь в одном случае – если они не будут касаться нефтепроводов», – подчеркнул Сийярто.

Симферополь, Валентин Карамазов

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