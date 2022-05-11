Референдума не будет: власти Херсонской области заявили о вхождении в РФ

Власти Херсонской области не планируют проводить референдум о вхождении в состав России, они хотят просто обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в РФ. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как уже сообщал «Новый День», в ходе специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. На сегодняшний день в регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских теле- и радиоканалов, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Власти Херсонской области намерены перевести свою территорию под юрисдикцию России, но при этом не видят никакого смысла в референдуме.

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества, – заявил Стремоусов. – Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ».

Полностью перейти под российское законодательство руководство области планирует до конца года. Началось формирование новой банковской системы – по словам Стремоусова, уже ведутся переговоры об открытии российского банка, предполагается, что открытие состоится к концу мая. Заново собираются создать и пенсионные органы, так как все реестры пенсионеров находятся в Киеве.

Херсон, Платон Ефимчук

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