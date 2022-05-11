Волшебники: власти Крыма выдают резкое снижение турпотока за рост

Министерство курортов и туризма Крыма отчиталось об итогах майских праздников: с 29 апреля по 10 мая 2022 года включительно республику посетили более 333 тысяч человек.

«Это на 10% выше уровня допандемийного 2019 года», – заявили в ведомстве. И это любопытное сравнение.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшем – пандеймином – 2021 году за аналогичный период в Крым приехали 520 тысяч туристов. То есть, на этот раз поток снизился на 36%. Видимо, именно поэтому чиновники решили сравнить текущий год не с предыдущим, а с 2019-м, чтобы можно было говорить хоть о каком-то росте. Для пущего впечатления можно было сравнивать и с 2014 годом, но на такой радикальный шаг функционеры от туризма, видимо не решились.

Иллюзию роста, похоже, должна подтверждать и структурная статистка потока: «При этом поток туристов на майские праздники, прибывших ж/д транспортом, увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявляют в минтуризма.

Напомним, на протяжении прошлого года глава Крыма сообщал, что на полуостров по железной дороге приезжает 8% туристов (или чуть более 41,5 тысячи). Если в текущем году приехало в 1,6 раза больше – это 12,8% (или чуть более 42,5 тысяч).

Иными словами, заменить самолеты поездами не удалось.

Симферополь, Лиана Макоба

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