С подходом армии РФ со стороны Бердянска к греческому посёлку Урзуф на берегу Азовского моря, боевики украинских нацбатальонов отказались держать оборону и сбежали из населённого пункта в Мариуполь к основным силам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал глава администрации Урзуфа Иван Топузов.

По его словам, войска РФ прошли село, практически не останавливаясь, а вслед за ними появились бойцы ДНР. Убедившись в лояльности администрации Урзуфа руководству народной республики, они тоже ушли освобождать Мариуполь.

«Никаких боев и столкновений у нас не было. Российская колона зашла со стороны Бердянска. Она зашла и вышла. И потом уже пришли военные ДНР. Ну зашли в кабинет, познакомились и всё. Они прошлись, выполнили свой долг. Они же не знали, кто здесь сидит, как будут встречать», – приводит слова Топузова издание «Донбасс решает».

Сам глава села признался, что местные жители всегда поддерживали Россию. Вместе с тем, украинская пропаганда за 8 лет слегка «сбила с курса» молодёжь, однако, по его мнению, это дело поправимое.

«Здесь население приняло ДНР нормально. Потому что нам жить лучше с Россией, чем с Украиной. И лично у меня три принципа: 1.Русский язык, хотя я по национальности грек. 2.Главный праздник – 9 Мая. 3.Родина – Советский Союз», – добавил Иван Топузов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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