Путин поручил образовательному центру «Сириус» помочь талантливым детям Донбасса

Российский центр поддержки одаренных детей «Сириус» должен проработать меры помощи и содействия талантливым детям народных республик Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании попечительского совета «Сириуса» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Используя накопленный опыт и компетенции, «Сириусу» нужно уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов детей в Донецкой и Луганской областях. Разработать специальные программы подготовки педагогов. Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих «партнеров», но это те люди, которые реально сейчас в этой помощи нуждаются. Исходя хотя бы из гуманитарных соображений, нужно это сделать», – подчеркнул Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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