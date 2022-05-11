В Крыму продлен режим высокого уровня опасности

В ряде территорий Крыма продлен режим высокого уровня опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов;

• на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти. Сил и средств для этого достаточно, ситуация полностью под контролем», – заявил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим высокого уровня опасности отменен в Ленинском районе и Керчи.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»