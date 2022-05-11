В Ялте задержали мужчину, изнасиловавшего двух малышей

В Ялте задержали мужчину, 8 лет назад изнасиловавшего двух малышей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в июне 2014 года крымчанин возле одного из домов в Ялты заметил двух незнакомых ему детей, которым на тот момент, как позже установит следствие, было 5 и 7 лет. Под предлогом поиграть злоумышленник завел мальчика и девочку в подъезд дома, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

«Проведенная в рамках следствия ДНК-экспертиза позволила подтвердить полное совпадение генотипа задержанного мужчины со следами, оставленными злоумышленником в 2014 году на месте преступления», – рассказали в ведомстве.

Насильник оформил явку с повинной, а также признал вину в совершении аналогичного преступления и в отношении еще одного ребенка.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б», части 4 статьи 132 УК России (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста).

Ялта, Олег Яковенко

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