Российские авиакомпании закрывают продажи билетов в южном направлении на июнь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой от полетов в Крым и часть аэропортов Краснодарского края отказалась компания «Победа», закрыв рейсы до сентября. На днях «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» предупредили пассажиров, что в июне не будут осуществлять вылеты в Симферополь и Анапу и аннулировали уже приобретенные билеты.

Теперь с подобным заявлением выступила S7: продажа билетов в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь закрыта по 23 июня включительно.

Отмены рейсов связаны с Ограничение полетов в ряд городов на юге страны, введенное 24 февраля. Пока оно действует до 3 часов 45 минут (мск) 13 мая, но, скорее всего, будет продлено.

Симферополь, Лиана Макоба

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