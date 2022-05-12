В Севастополе зафиксирован новый минимум заболеваемости ковидом

В Севастополе зафиксирован новый минимум выявления коронавирусной инфекции: за минувшие сутки зафиксировано всего 3 новых случая. Подобный уровень заболеваемости отмечался в городе только в самом начале пандемии в 2020 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 мая от инфекции умерли 2 человек, госпитализировано 20.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано почти 84 тысячи зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 344 севастопольца.

Севастополь, Лиана Макоба

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