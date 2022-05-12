Режим закрытого неба в 11 аэропортах России продлен

Росавиация пролила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Федеральном агентстве воздушного транспорта, полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста ограничены до 3 часов 45 минут (мск) 19 мая 2022 года.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Информацию обо всех изменениях рекомендуется уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Напомним, Росавиация ввела режим закрытого неба в части южных и центральных регионах страны 24 февраля. С тех пор запрет на полеты продлевается в 13-ый раз.

Москва, Игорь Юров

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