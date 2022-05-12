В Крыму существенно потеплеет

Конец недели в Крыму будет по-летнему теплым.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уже завтра, 13 мая, днем ожидается до 26 градусов, осадков не прогнозируется. Аналогичная погода прогнозируется в субботу и воскресенье.

Начинает прогреваться и морская вода, хотя купаться еще рано. Теплее всего сейчас в Азовском море – вода прогрелась до +15, холоднее всего в окрестностях Черноморского – не выше +12. У берегов Ялты, Алушты и Севастополя – до +13, в Евпатории, Феодосии и Керчи – до +14.

Симферополь, Лиана Макоба

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