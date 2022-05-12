Власти Херсонской области готовы бесплатно поставлять воду в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как уже сообщал «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. Через несколько недель запустили первую насосную станцию, чтобы пропустить воду дальше – до поселка Советский. К концу марта канал полностью заполнился, к нему подключились крупные промышленные предприятия на севере полуострова. В конце апреля воду начали отпускать аграриям. Тогда же власти Херсонской области гарантировали бесперебойные поставки воды на полуостров. Теперь они заявляют, что за эту воду можно не платить.

«Жители Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу – это жизненно важный и необходимый момент, – цитирует Стремоусова РИА Новости. – Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области».

Напомним, до 2014 года через Северо-Крымский канал обеспечивалось до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Предварительно ущерб, нанесенный полуострову водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Херсон, Олег Яковенко

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