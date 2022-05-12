В Крыму снова начали завышать цены на товары первой необходимости

В Крыму снова начали завышать цены на социально-значимые товары. Об этом заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти республики еще в начале марта поручили муниципалитетам контролировать цены на продовольствие и товары первой необходимости. Однако сегодня выяснилось, что цены в торговых сетях контролируются в полном объеме только в Нижнегорском районе и городе Феодосия.

Как результат: цены снова поползли вверх.

«Ситуация регулярно проверяется, однако в некоторых торговых сетях и магазинах наблюдается повышение цен на некоторые продукты питания, – сообщил Гоцанюк. – Проверка ценообразования будет продолжаться».

Премьер напомнил, что в магазинах должен размещаться перечень цен на социально-значимые товары.

Симферополь, Олег Яковенко

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