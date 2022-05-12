Останемся без туристов: туроператоры поставили вопрос авиазамещения

Туроператоры простят власти поддержать сферу и расширить возможности перевозки наземными видами транспорта на курорты юга России.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Росавиация в 13-ый раз продлила ограничения на перелеты в ряд регионов южной и центральной частей страны. Среди закрытых третий месяц аэропортов Симферополь, Анапа, Геленджик, Краснодар. В связи с этим уровень бронирования на лето в Крыму и на Кубани остается ниже ожидаемого. Отельеры вынуждены цены.

«Высокого и тем более ажиотажного спроса на летний сезон из-за закрытых аэропортов не будет, поэтому отели юга России, в том числе и Сочи, где воздушная гавань работает, начали присылать информацию о снижении цен на 10% – 30%, – цитирует «Интерфакс-Туризм» представителей «Интуриста». – Это пока не массовое явление: речь идет об отелях, работающих в среднем ценовом сегменте в Краснодарском крае».

Снижение цен отмечается и в Крыму, но пока в гораздо меньших объемах – отдельные гостинцы сократили стоимость размещения на 5%. «Это немного охлаждает перегревшийся рынок, потому что буквально два месяца назад мы видели рост цен на 15% – 20%», – отмечает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, уточняя, что среди южных курортов спрос вырос только на Сочи.

Туроператоры заявляют, что нужна программа «авиазамещения»: расширить железнодорожное и автобусное сообщение, а также создать условия для путешествующих на личном транспорте – как минимум, прекратить ремонт дорог до осени.

Эксперты прогнозируют, что в текущем году процент приехавших в Крым на личном автомобиле может вырасти до 80%. Вряд ли это можно назвать хорошей новостью: большинство дорог полуострова не в состоянии пропустить такой поток, плюс в регине до сих пор не решена проблема парковок и стоянок.

Симферополь, Лиана Макоба

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