В Мариуполе возобновляют подачу электричества: первыми подключают социальные объекты.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», электроэнергию уже вернули в больницу скорой помощи и ее подразделения, дерматовенерологический диспансер; мобильную станцию «Феникс».
Подключены одно из подразделений компании «Вода Донбасса», а также здания Региональной энергопоставляющей компании и Государственной магистральной сетевой компании.
В городе составлен график подключений: в приоритетный перечень, помимо социально-значимых объектов, включено и население.
В ближайшее время планируется восстановить и водоснабжение.
Мариуполь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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