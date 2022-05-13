В Мариуполе возобновляют подачу электричества: первыми подключают социальные объекты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электроэнергию уже вернули в больницу скорой помощи и ее подразделения, дерматовенерологический диспансер; мобильную станцию «Феникс».

Подключены одно из подразделений компании «Вода Донбасса», а также здания Региональной энергопоставляющей компании и Государственной магистральной сетевой компании.

В городе составлен график подключений: в приоритетный перечень, помимо социально-значимых объектов, включено и население.

В ближайшее время планируется восстановить и водоснабжение.

Мариуполь, Олег Яковенко

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