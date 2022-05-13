В Севастополе «накрыли» сеть подпольных казино

В Севастополе завершили следствие по факту организации сети подпольных казино.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в ноябре 2018 года житель Москвы решил организовать в приморском городе сеть подпольных игровых клубов. Он нанял четырех горожанок, с помощью которых открыл игорные заведения на проспекте Победы и на улице Леваневского в Нахимовском районе. В клубах использовалось игровое оборудование, подключенное к интернету.

«Работа подпольных игровых залов была пресечена в мае 2021 года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии, – уточнили в ведомстве. – В ходе обысков, которые были проведены в помещениях клубов и по местам жительства их работников, была изъята компьютерная техника, кассовые терминалы, денежные средства, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность».

Выяснилось, что доход организованной преступной группы от игорной деятельности за указанный период составил около 63 млн рублей. Следствие наложило арест на автомобили обвиняемых, денежные средства и земельные участки.

Мужчина и его сообщницы обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.3 ст. 171.2 УК РФ).

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Олег Яковенко

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