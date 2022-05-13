У власти Крыма нет оснований отменять масочный режим

Масочный режим в Крыму в ближайшее время отменен не будет – для этого у республиканской власти нет ни оснований, ни полномочий.

Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Отмена масочного режима – федеральная норма, и она может быть отменена в любом субъекте только по решению федерации, – уточнила она. – Ни глава республики, ни я, ни губернатор Севастополя не обладают полномочиями по отмене масочного режима. Это последний барьер, который стоит сегодня по распространению новой коронавирусной инфекции».

Отмечается, что, несмотря на снижение заболеваемости, риск нового роста остается из-за снижения темпов вакцинации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последний месяц – с 13 апреля по 13 мая – суточная выявляемость ковида в РК снизилась более чем в 3 раза. За минувшие стуки зафиксировано 43 новых случая. С начала мая от инфекции скончались 25 человек.

В целом, общее число инфицированных коронавирусом приближается к 183 тысячам человек, что составляет 9,6% от общей численности населения республики.

Симферополь, Лиана Макоба

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