Житель Севастополя устроил в квартире настоящую свалку, чиновники на жалобы соседей не реагируют

Житель Севастополя устроил у себя в квартире настоящую свалку. Соседи, страдающие от запаха и полчищ тараканов, неоднократно обращались к чиновникам и в контролирующие органы, но те только разводят руками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», филиал мусорного полигона устроил в собственной квартире обитатель дома №42 по проспекту Октябрьской Революции. Коллекционировать всякий хлам он начал еще лет десять назад. По словам очевидцев, с тех пор у него накопилось мусора по меньшей мере на КАМАЗ.

«Периодически этот человек забывает дома рыбу – копченую, тушеную. Представляете, какой запах, – говорят соседи. – Однажды запах был такой, будто человек уже умер».

Обитатели дома неоднократно обращались в Госжилнадзор и Роспотребнадзор, но первые заявляют, что ничего сделать не могут, а вторые сообщают, что не могут попасть в квартиру. Причем, соседи узнают об этом, когда сотрудники ведомства из дома уже, якобы, уехали. И полагают, что на самом деле на место никто не выезжает.

Год назад суд обязал Госжилнадзор навести порядок в квартире, но с тех пор ничего не изменилось.

Соседи боятся, что однажды свалка внутри их дома загорится, и вместе с ней сгорит весь дом.

Севастополь, Лиана Макоба

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