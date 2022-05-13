Впервые за 8 лет: Крыму завершили сев риса

В Крыму завершился сев риса. Это первая посевная кампания данной культуры за последние 8 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» минсельхозе РК, рисоводством занялись 7 сельхозпредприятий. Засеяно более 675 гектаров в Красноперекопском, в Нижнегорском и Раздольненском районах.

На сегодняшний день все рисовые чеки заполнены водой по необходимому уровню.

«Еще восемь лет назад на полуострове выращивали рис на 13,5 тыс га, валовый сбор был 80-100 тыс тонн. 38 хозяйств занимались возделыванием этой культуры. И только в девяти из них урожайность была ниже 60 центнеров с гектара. Во всех остальных 70 и выше», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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