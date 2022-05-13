Крым потерял организованного туриста

Региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) и «Туристический альянс Крыма» обратились в правительства полуострова и России с просьбой принять экстренные меры для поддержки курортного сезона. представители отрасли заявляют, что транспортные проблемы привели к падению спроса. «Минтуризма Крыма сообщило о росте турпотока на полуостров в майские праздники на 10% по сравнению с 2019 годом. Однако представители туристической общественности не понимают, откуда мог взяться такой рост при закрытом аэропорте, – цитирует «Интерфакс-Туризм» пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину. – В связи с отсутствием авиасообщения и дефицитом мест на железнодорожном транспорте отели столкнулись с большим падением загрузки, в среднем на майские праздники она составляла 20-30%, а высокой была лишь у единичных объектов».

В РСТ заявляют, что Крым «практически потерял организованного туриста»: чартерные цепочки, выстроенные туроператорами в последние годы, позволяли компоновать пакетные туры из всех регионов по доступным ценам и давать действительно большой въездной поток. Этот сегмент исчез. Компенсировать ситуацию наземным транспортом пока невозможно: в Крым ходят два поезда в день, и это не может заменить 60-70 ежедневных авиарейсов, отметила Тюрина. Возить туристов автобусами – тоже не вариант, так как дорога становится слишком утомительной.

Крупные федеральные туроператоры заявляют, что загрузка Крымских мест размещения по сравнению с 2021 годом упала на 50%, уровень бронирования на лето тоже гораздо ниже, чем год назад. При туристы продолжают отказывать от забронированных туров, получая сообщения от отмене авиарейсов.

По данным Крымского отделения РСТ, продажи отелей на лето упали в 5 раз: в прошлом году в это время гостиницы на июнь были забронированы на 80%, а на июль-август на 90%. Сейчас бронирования на июнь не превышают 20%, а на июль-август – 30%.

Тюрина заявила, что из-за низкой загрузки отели начали сокращать персонал.

Представители туротрасли просят власти возобновить программы кешбэка для Крыма и Севастополя, увеличить количество поездов из регионов и оказать финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса.

Симферополь, Лиана Макоба

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