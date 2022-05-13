Пушилин призвал российские банки открыть филиалы в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин направил письма руководителям российских банков с призывом начать работу на территории республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью интернет-каналу «Соловьёв live».

В свою очередь, ДНР намерена открыть филиалы банков Донбасса на освобождённых территориях Украины, чтобы дать возможность этим регионам пройти переходный период.

«Я направил письма в ряд российских банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь, это важно для граждан ДНР и ЛНР. Что касается территории Запорожской и Херсонской области, то там мы планируем в кратчайшие сроки открыть представительство нашего банка, чтобы получилась промежуточная модель, и люди, коммерческие структуры на тех территориях тоже могли включаться в процесс. Потому что им нужно реализовывать продукцию, им нужны понятные механизмы для получения денежных средств», – отметил Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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