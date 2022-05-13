В ДНР сообщили о погибших и раненых за неделю и в целом с 2014 года

В Донецкой народной республике с 6 по 12 мая погибли 89 человек и ранены 560 военных и гражданских.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание «Донбасс решает» со ссылкой на Аппарат уполномоченного по правам человека ДНР.

Среди погибших 78 военнослужащих ДНР и 11 гражданских. Ранения получили 495 сотрудников силовых структур и 65 мирных жителей.

Всего с 2014 года в ДНР погиб 7321 человек, в том числе 105 детей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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