Зеленский назвал Крым препятствием для встречи с Путиным

Киев предлагает Москве исключить тему принадлежности Крыма из повестки возможной встречи президентов Украины и России по заключению мирного договора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии турецким журналистам заявил Владимир Зеленский.

По его мнению, обсуждение Крыма следует отложить на десять лет, однако заявил при этом, что Киев никогда не согласится на российкий статус полуострова.

«Мы никогда не признаем Крым частью России. Крым – автономная республика в составе Украины, вот про что мы говорим. Мы готовы говорить с Россией, что пока не ко времени решение по Крыму. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России. Наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда. Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос», – жаловался Зеленский.

Отметим, что безоговорочный отказ Украины от Крыма входит в пакет предложений Москвы Киеву по мирному договору.

Симферополь, Иван Капустин

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