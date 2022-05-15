Акватория морского порта Мариуполя очищена от мин

Сапёры объединённых сил РФ и ДНР очистили от мин акваторию морского порта Мариуполя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают донецкие СМИ.

«В данный момент специалисты приступили к подъёму затопленных судов и башенных кранов. Ими украинские нацисты заблокировали вход в морскую гавань города», – отмечают в издании «Донбасс решает».

Уже поднят украинский крейсер «Лубки» и теплоход «Мокряк».

Сообщается, что расчистку фарватера мариупольского порта планируется завершить к 25 мая.

Симферополь, Валентин Карамазов

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