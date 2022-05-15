Глава немецких промышленников предрекает остановку предприятий

Предложения немецкого правительства отказаться от российского газа чреваты разрушительными последствиями для экономики Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Ассоциации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм.

«По словам федерального министра экономики Хабека, зимой мы сможем обойтись без российского газа. Это смелый прогноз. Никто не знает, насколько холодной будет следующая зима. Последствия прекращения поставок российского газа будут разрушительными. Если такие большие количества газа выпадут, целая серия компаний будет полностью отключена от поставок. Во многих случаях пострадавшим компаниям придется прекратить производство, и некоторые компании, вероятно, никогда не смогут его перезапустить» – отметил Руссвурм.

Симферополь, Валентин Карамазов

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