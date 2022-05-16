Семья беднеет, жена богатеет: глава Крыма и его родственники отчитались о доходах за 2021 год

Глава Крыма отчитался о доходах за 2021 год. Прошлогодняя тенденция сохраняется: заработки Сергея Аксенова сокращаются, а у его жены растут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году доход главы Крыма составил 3 млн 236 тыс 380 рублей 24 копейки. Это на 5% меньше, чем в 2020-м. У Аксенова по-прежнему нет никакой собственности. Живет он в доме площадью 577,5 квадратных метров, который раньше находился в собственности его жены, а теперь принадлежит кому-то другому, как и три земельных участка общей площадью около 2 тысяч «квадратов».

Отметим, что доходы снижаются не только у главы Крыма, но и у его ближайших родственников, обличенных властью. Так отец Аксенова – заместитель председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливноэнергетическому комплексу (получает зарплату в Госсовете) в минувшем году заработал 1 млн 780 тыс 360 рублей, а в 2020 у Валерия Аксенова было 1 млн 846 тыс 15 рублей.

Родная сестра жены Аксенова Евгения Добрыня – председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (тоже получает зарплату в Госсовете) задекларировала 1 млн 824 тыс 907,5 рублей дохода за минувший год, а в предыдущем было 2 млн 352 тыс. У ее супруга доход подрос всего на 15 тысяч – до 1 млн 371 тыс рублей. Правда, семья обновила жилплощадь: в 2020 году они жили в квартире площадью 116 квадратных метров, а теперь – 120 «квадратов». Плюс у одного из несовершеннолетних сыновей Добрыни появилась маленькая (39 метров), но собственная квартира.

Единственная в семье, чьи доходы растут неуклонно и внушительно, – это супруга главы Крыма Елена Аксенова: в 2020 году ее заработки выросли на 60%, в 2021 году – еще на 35%: до 31 млн 666 тыс 449 рублей 33 копеек. Таким образом, ее доход почти в 10 раз превысил доход супруга. Елена Аксенова по-прежнему владеет 8 нежилыми помещениями общей площадью 562,3 кв метра и нежилым зданием площадью 197,6 квадратов. А еще у нее есть автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.

Симферополь, Олег Яковенко

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