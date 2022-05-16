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Понедельник, 16 мая 2022, 10:58 мск

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Экс-советник Меркель: Украина не сможет вернуть Донбасс военным путем

Украина не сможет вернуть Донбасс военным путем. Об этом заявил генерал армии Германии в отставке, экс-советник Ангелы Меркель Эрих Вад.

По его мнению, именно Россия сейчас определяет развитие событий на востоке Украины. Вад уверен, что Украине не следует недооценивать вооруженные силы России и делать поспешные выводы.

«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – цитирует генерала издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Москва, Александр Смолов

© 2022, РИА «Новый День»

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