Поговорили: Остин передал Киеву всё, о чём беседовал с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин передал украинскому министру обороны Алексею Резникову содержание телефонного разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.
«В этом разговоре Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению конфликта в Украине, а также подчеркнул важность сохранения линий связи», – отметили в Минобороны США.
Кроме того, Остин ещё раз жёстко подтвердил «непоколебимую поддержку США усилий Украины по обеспечению суверенитета и безопасности». Также глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили «ситуацию на линии фронта и потребности Украины в вооружениях».
Симферополь, Валентин Карамазов
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