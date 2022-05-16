В Крыму будут судить мужчину, изнасиловавшего беспомощного подростка

В Крыму завершено расследование в отношении жителя Армянска, изнасиловавшего несовершеннолетнюю.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, преступление было совершено 6,5 лет назад.

Вечером 10 сентября 2015 года в Армянске 14-летняя девочка зашла в гости к соседу, которому тогда было 32 года. Мужчина знал, что подросток страдает психическим расстройством, не осознает происходящее, и, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, изнасиловал ее.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК России (изнасилование). Однако он сбежал, уехав из Крыма. В прошлом месяце его задержали и отправили под арест.

Уголовное дело передается в суд для рассмотрения по существу.

Армянск, Олег Яковенко

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