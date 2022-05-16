Таксисты обидятся: власти Севастополя не хотят развивать общественный транспорт

Власти Севастополя не спешат развивать общественный транспорт, чтобы не мешать зарабатывать таксистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане неоднократно поднимали вопрос об организации работы автобусов по ночам – это необходимо не только туристам или любителям развлечений, но и тем, кто вынужден ночью добраться до работы, аптеки, вокзала и так далее. И до 2019 года такая схема движения существовала – билет ночью стоил в 2 раза дороже, чем днем. Это было выгодно и перевозчикам, и пассажирам, экономившим на такси.

Однако потом общественный транспорт перевели на единый регулируемый тариф и ночные маршруты закрыли, так как городские власти отказались компенсировать перевозчикам выпадающие доходы.

Вопрос о возобновлении ночных перевозок обсуждался более 2 лет, и чиновники, наконец, объяснили, почему рассчитывать на ночные автобусы не стоит.

«С одной стороны, мы продлим ночное время, с другой, окончательно убьем услугу такси. Поэтому здесь должна быть такая чаша весов. Если мы окончательно все зарегулируем общественным транспортом, то такси в городе может перестать существовать», – заявил депутатам городского Законодательного собрания глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

«Ответ дает представление о приоритетах департамента и лишает пассажиров последней надежды, – комментирует его выступление ForPost. – Единственное, за что стоит поблагодарить директора департамента транспорта, – это за честность. По крайней мере, приоритеты обозначены достаточно ясно. И это отнюдь не забота о пассажирах, хотя занимаемая Иено должность предполагает именно это».

Напомним, в Севастополе нет крупных агрегаторов такси, поэтому цены на подобные услуги высоки. Причем, таксисты не стесняются увеличивать стоимость поездки уже после вызова машины.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»