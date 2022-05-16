В Мариуполе спасли от уничтожения картины Куинджи и Айвазовского

Директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова смогла спасти из-под артобстрела неонацистов работы российских художников Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она рассказала изданию «Комсомольская правда».

По её словам, после попадания снаряда в здании музея начался пожар. Огонь уничтожил 95% культурных ценностей, однако часть экспонатов, размещённых в залах, удалось эвакуировать. Среди них работы известных художников.

Сообщается, что украинские нацисты ранее успели вывезти из хранилищ музея редкие экспонаты и драгоценности.

Среди спасённых артефактов также значатся напрестольное Евангелие на греческом языке 1811 года, «Греческо-русский словарь», изданный Департаментом народного просвещения в Москве в 1848 году, Свиток Торы XIX века, иконы, датируемые второй половиной XIX века.

Симферополь, Валентин Карамазов

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