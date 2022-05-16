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Понедельник, 16 мая 2022, 14:04 мск

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«Грядёт голод»: Зеленский через американское посольство организовал вывоз миллионов тонн зерна из Украины

Администрация президента Украины и американское посольство в Киеве наладили вывоз пшеницы тысячами автомобильных фур через Одессу к румынским портам на Дунае. Покупателем зерна являются США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут осведомлённые украинские телеграм-каналы.

«Наш источник сообщает, что наше зерно массово вывозят с Одесской области в сторону Румынии – покупатель США. Они скупили всю пшеницу через госструктуры и Офис Президента. Многие источники уверены, что Офис Президента такими действиями может загнать страну в голод», – пишет телеграм-канал «Легитимный».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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