На Крым надвигается циклон, объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», через полуостров пройдет холодный фронт. В связи с этим уже завтра в разных частях Крыма возможны дожди и грозы, но дневная температура воздуха останется в пределах +21 – +26 градусов. А вот 18 мая похолодает – днем не выше +20, ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду и сменит направление с юго-западного на северо-западное, пройдут ливни с грозами и градом.

Крымчан и туристов призывают соблюдать осторожность: не ходить под деревьями, рекламными конструкциями и дорожными знаками, а также не выходить на волнорезы и берегоукрепительные сооружения. Находиться на набережных тоже будет небезопасно.

Отметим, что сегодня и завтра в центральных и западных районах полуострова опасность возникновения пожаров расценивается как чрезвычайная и высокая.

Симферополь, Лиана Макоба

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