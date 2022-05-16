Мэрию Евпатории пытались перекрасить в цвета украинского флага

В Евпатории облили краской здание мэрии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 4 часов утра памятник культурного наследия – доме Овчинникова, в котором находится администрация города, облили голубой и синей краской. Дверь пытались поджечь.
Telegram: Так вход в мэрию выглядел утром
Краску смыли пожарные, провокатора задержали. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Александр Лоскутов.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube