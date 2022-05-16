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Понедельник, 16 мая 2022, 17:46 мск

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Мэрию Евпатории пытались перекрасить в цвета украинского флага

В Евпатории облили краской здание мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 4 часов утра памятник культурного наследия – доме Овчинникова, в котором находится администрация города, облили голубой и синей краской. Дверь пытались поджечь.

Telegram: Так вход в мэрию выглядел утром

Краску смыли пожарные, провокатора задержали. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Александр Лоскутов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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