В Крыму отмечается небывалое число выбросившихся на берег дельфинов, специалисты подозревают инфекцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», с начала года зафиксировано 282 выбросившихся животных, 41 из них еще некоторые время были живыми. Сообщения о новых выбросах поступают ежедневно.

Практически у всех животных наблюдаются схожие поражения кожи и симптомы. Это наталкивает на мысль, что дельфины были заражены одной инфекцией, вызывающей тяжелые осложнения: погибшие критически потеряли вес, у них обнаружены признаки энтерита и пневмонии.

У одного самца морской свиньи зоозащитники заподозрили другую патологию, так как животное было упитанным и уплыло после медицинских манипуляций.

Биоматериалы всех животных переданы специалистам для проведения экспертиз.

Активисты Центра реабилитации дельфинов пытаются создать единый стационар для оказания помощи морским животным и просят помочь им в этом. Кроме того, они призывают крычман и туристов не прикасаться к выбросившимся животным: предполагая, что оказывают помощь, люди обрекают больных и ослабленных дельфинов на смерть. Так, 13 мая крайне истощенная белобочка из последних сил пыталась добраться до мели, но была вытолкнута людьми обратно в море и погибла почти сразу же после этого.

«Недопустимо выталкивать выбросившихся китообразных на глубину», – заявляют в Центре «Безмятежное море».

Симферополь, Лиана Макоба

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