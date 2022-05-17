Уже лишку: Крым продолжает пополнять запасы воды

Крым продолжает пополнять водные запасы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», к началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 24 млн кубометров, что на 9 млн кубов, или на 60%, больше, чем к началу апреля.

Напомним, до 2014 года полуостров потреблял около 1,5 миллиарда кубометров пресной воды в год. 85% необходимого объема поступало по Северо-Крымскому каналу. В этом году днепровская вода снова пошла в Крым, и месяц назад было заявлено, что все водохранилища полностью заполнены. Так что засуха в ближайшее время полуострову не грозит.

Наоборот, из-за обильных осадков возможны подтопления. При этом циклоны не собираются оставлять Крым в покое: к полуострову приближается очередной фронт. Сегодня дожди идут на западном побережье, а 18 мая осадки ожидаются на всей территории региона, местами они будут очень сильными.

Симферополь, Лиана Макоба

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