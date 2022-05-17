Около трети крымских отелей могут не открыться в сезон

Около трети гостиниц и гостевых домов Крыма могут не открыться текущим летом. Отельеры опасаются низкой загрузки, а снижать цены в условиях ощутимой инфляции они не могут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшие отели, чья доля в туристической сфере полуострова, достигает 30% массово перенесли открытие с конца апреля на конец мая. И большая часть из них, по словам представителей отрасли, может вообще не открыться.

В майские праздники загрузка средств размещения составила всего 10% – 15%, констатирует исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, а ожидаемая загрузка на лето составляет лишь 30% – 40%, при том что хорошим показателем для Крыма считаются 70% – 80%.

«Коммерсант», ссылаясь на свои источники на туррынке сообщает, что продажи летних туров в Крым упали на 50% – 85% год к году.

Часть отельеров пыталась исправить ситуацию, снизив в апреле цены 15% – 45%, но это не помогло: закрытие авиаперевозок и близость Украины вынуждают туристов искать другие места отдыха и отказываться от уже забронированных туров.

«Заявленная емкость железнодорожной перевозки в Крым составляет 2,3 млн человек в год, с учетом дополнительных поездов она может увеличиться до 2,5 млн, – пишет «Коммерсант». – В то же время аэропорт Симферополя обслуживает 6-7 млн человек в год». Очевидно, что ожидать скорого решения транспортной проблемы не приходится.

Есть и еще один нюанс, повлиявший на снижение спроса, отмечают эксперты, – это уход сервиса бронирования Booking. Несмотря на тор, что он уже несколько лет работал на полуострове с ограничениями, ряд отелей так и не переключились на другие платформы. Поэтому эксперты считают: даже если бы аэропорт Симферополя работал в обычном режиме, спрос на Крым все равно бы снизился примерно на 10%.

Симферополь, Лиана Макоба

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