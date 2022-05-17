Скандал в Севастополе: организаторы тура «Zа ВМФ!» перекроили карту России

Организаторы тура «Zа ВМФ!» перекроили карту России: Севастополь перенесли на материк, Владивосток «сослали» на Камчатку, а Крым (без Севастополя) развернули на 45 градусов и забросили куда-то на территорию Украины. Дополнил картину Калининград, который, по мнению готовивших декорации, находится где-то севернее Санкт-Петербурга.

Отметим, что тур позиционируется как патриотический и организовывается с привлечением артистов и представителей сферы культуры тех городов, где проходят концерты. В Севастополе в организации тура принимал участие еще и штаб Черноморского флота, поэтому появление такой карты в качестве огромного фона для выступающих тем более удивительно.

Как и то, что подобный «задник» появился в проекте, реализуемом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Любопытно, что в ролик о концерте, выложенный в официальном telegram-канале градоначальника «новая карта России» не попала, но возмущенные горожане запечатлели «шедевр» безответственного отношения к подготовке такого рода мероприятий на фото.

И поинтересовались у Развожаева: «Почему на карте Севастополь оказался в районе Астрахани, а Владивосток на Сахалине???» Губернатор вопрос проигнорировал, тогда горожане начали выдвигать собственные версии: «Это специально, чтоб врагов запутать». «Очередная провокация – как с Бонни и Клайдом». «Байден не спит, пакостит».

«Вот что называется повсеместной деградацией. Сегодня не важно расположение, завтра название и т.д., – резюмируют горожане. – С географией у организаторов не просто плохо, а очень плохо. Даже не ноль, а цифра с минусом. Грустно, друзья. Дело хорошее затеяли, а ложка дёгтя портит впечатление».

Севастополь, Олег Яковенко

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