Поляки затягивают пояса и требуют помощи у Евросоюза

Польша требует, чтобы Евросоюз оказал ей финансовую поддержку, иначе страна не справится с наплывом украинских беженцев. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки, но в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей», – подчеркнул представитель польского МИДа.

Действительно, украинский кризис больно ударил по полякам. Согласно анализу Центра исследования общественного мнения ARC Rynek I Opinia, каждый третий житель страны уже вынужден «затянуть ремень».

В апреле уровень инфляции в стране составил 12,4% – это самый высокий показатель с конца 90-х годов прошлого века. При этом экономисты прогнозируют, что цены будут расти минимум до сентября.

Но и сейчас 30% населения Польши заявляет, что им пришлось отказаться от ряда ежедневных трат: 38% перестали ходить в рестораны, 35% стали реже пользоваться автомобилем, 13% потеряли возможности откладывать деньги. А каждый четвертый уже не знает, на чем еще можно сэкономить.

Варшава, Игорь Юров

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