Минцифры РФ обещает «бесшовную» сотовую связь с Донбассом

Роуминг для народных республик Донбасса будет отменён, как только операторы ДНР и ЛНР при помощи РФ достроят у себя соответствующую инфраструктуру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Мы операторам этих республик помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для их жителей в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете», – отметил министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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