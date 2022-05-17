В Севастополе ухудшается дорожная ситуация: по итогам 2021 года город вошел в тройку регионов, где одновременно выросли аварийность и количество погибших и раненных на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВД России совместно с Научным центром БДД опубликовали обзор «Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2021 год».

Согласно этому документу, в Севастополе в минувшем году зафиксировано 598 аварий, что 6,2% превышает показатель аналогичного предыдущего периода. В ДТП погибли 33 человека (+37,5%), ранены 759 человек (+10%).

Город входит и в восьмерку регионов, в которых выросло число происшествий с участием нетрезвых водителей – количество подобных ДТП увеличилось более чем на треть.

На 18% выросло в Севастополе число аварий с участием грузового транспорта, а количество погибших в них увеличилось на 350%.

Еще одна больная тема города – ДТП с участием детей: количество таких аварий выросло на 36%, а число погибших – в 2 раза.

Упомянули Севастополь и в главе, касающейся ДТП с максимальной тяжестью последствий. Составили обзора напомнили аварию, произошедшую 13 ноября 2021 года: водитель ГАЗ 3110 в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с MERCEDES Vito, осуществлявшим перевозку пассажиров с нарушениями (без ремней безопасности и в количестве, превышающем предусмотренное конструкцией автомобиля). В результате 12 человек госпитализированы, один из которых (водитель ГАЗ) впоследствии скончался.

Среди пострадавших оказались 3 пассажира автомобиля ГАЗ, не пристегнутые ремнями безопасности (официально не работающие граждане Украины, проживающие по одному адресу с водителем и также употреблявшие перед ДТП спиртные напитки), а также 7 пассажиров микроавтобуса. «Микроавтобус MERCEDES Vito принадлежит физическому лицу и формально не имеет отношения к перевозочной деятельности, однако пострадавшие пассажиры в своих объяснениях характеризуют его как экскурсионный автобус. Таким образом, имеются основания полагать, что по факту имела место латентная пассажирская коммерческая перевозка», – отмечается в документе.

«Причинами любого ДТП является сочетание в одно время и в одном месте комплекса условий, факторов и причин, одна из которых становится решающей, – напоминают в МВД. – В большинстве случаев это не только нарушение, допущенное основным виновником (решающая причина), но и сочетание различных прямых и сопутствующих объективных и субъективных факторов, в том числе и действия других участников дорожного движения, которые либо могут нейтрализовать нарушение (ошибку), либо усугубить ситуацию. Причинами сопутствующих факторов, в свою очередь, могут являться бездействие либо некомпетентность со стороны должностных лиц, осуществляющих деятельность в сфере безопасности дорожного движения, личностные особенности отдельных участников дорожного движения, повышенная склонность к пренебрежению общепринятыми нормами и правилами».

Севастополь, Олег Яковенко

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