В Ялте уборщица банка украла из банкомата десятки тысяч рублей

В Ялте уборщица банка украла у клиентки 70 тысяч рублей. –

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, пожилая горожанка решила снять деньги в банкомате, однако аппарат купюры не выдал, пока женщина разбиралась, почему так произошло, аппарат «отвис» и открыл приемник, в котором находились снятые пенсионеркой 70 тысяч. Это заметила уборщица банка: убедившись, что за ней никто не наблюдает, она забрала деньги.

Между тем, пенсионерке в банке заявили, что 70 тысяч с ее счета списаны и выданы. Женщина обратилась в полицию. Следователи просмотрели записи камер наблюдения и нашли воровку. К этому времени лона уже успела потратить 30 тысяч. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ялта, Олег Яковенко

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