Сдающиеся неонацисты из «Азовстали» выполняют новый приказ президента – «сохранить свои жизни».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Предыдущий приказ запрещал боевикам любые переговоры о сдаче в плен.

«Защитникам Мариуполя отдан новый приказ – сохранить свои жизни» – заявил Резников.

По мнению украинских экспертов, Киев не давал нацистам возможности побыстрее сдаться, дожидаясь окончания празднования 9 мая в РФ и завершения конкурса «Евровидение». В первом лучае – «чтобы не радовать россиян», а во втором – «чтобы не омрачать победу украинским исполнителям».

Симферополь, Валентин Карамазов

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