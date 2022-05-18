В Крыму могут возникнуть проблемы с детским отдыхом – юные туристы просто не смогут добраться до полуострова.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявила эксперт в сфере туризма Людмила Бабий.

Как уже сообщал «Новый День», 24 февраля Росавиация ввела запрет на полеты в ряде центральных и южных регионов страны. Под ограничения попали 11 аэропортов, в том числе в Симферополе и Анапе. Режим закрытого неба продлевался 13 раз и, скорее всего, будет продлен вновь.

В итоге спрос на отдых в Крыму начал падать, так как из многих регионов России добираться до полуострова по земле слишком долго и дорого. По этой же причине может сорваться сезон детского отдыха.

«Временное ограничение на авиаперелёты в Крым создало ажиотажный спрос на железнодорожное сообщение с полуостровом. В настоящий момент большая часть ж/д билетов раскуплена. Ситуация напрямую влияет на детский отдых – организованным группам из отдалённых областей России становится всё сложнее добраться в летние оздоровительные лагеря Крыма, – отмечает Бабий. – Детей, организованные группы, так далеко автобусами не повезут – это сложно. Поэтому сейчас дети, которые в прошлом году приезжали в Крым из Санкт-Петербурга, выбирают лагеря в Ленинградской или Брянской областях – то, что рядом».

Симферополь, Лиана Макоба

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