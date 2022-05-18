Экс-глава «Крымавтодора» стал фигурантом уголовного дела

Экс-глава «Крымавтодора» Дмитрий Кривенко стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение в мошенничестве с хищением бюджетных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кривенко возглавлял ГУП «Крымавтодора» с 2018 года до августа 2020 года. Его уволили после выявления недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм.

Кривенко перешел в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», где работал под руководством бывшего министра транспорта Крыма Сергея Карпова. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств в ходе ремонта дороги в Знаменском районе Тамбовской области. События разворачивались еще в 2014 году, Кривенко руководил организацией, проводившей работы.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), следственным управлением УМВД по Тамбовской области был доставлен руководитель дорожной организации, которому предъявлено обвинение. В настоящий момент проводятся следственные действия. Он не задержан, не арестован, – цитирует ТАСС руководителя пресс-службы регионального УМВД Алексея Жданова. – В настоящий момент в деле фигурирует сумма более 1 млн рублей».

Тамбов, Олег Яковенко

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