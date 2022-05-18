Крымчанин истязал мать-инвалида за то, что она переписала завещание

Житель Крыма три дня истязал мать-инвалида за то, что она отдала квартиру сестре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина любит выпить, имеет сроки за распространение наркотиков и оскорбление представителей власти. Когда он в очередной раз ушел в запой, мать изменила завещание: после ее смотри квартира должна перейти не сыну, а сестре.

Наследник с этим смириться не смог: три дня подряд он таскал женщину за волосы, молотил кулаками, отбирал ходунки, без которых женщина не может ходить после замены сустава, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Плачущую на балконе крымчанку со следами побоев заметила соседка и вызвала полицию. Мужчину отправили на 3 года в колонию строго режима.

Черноморское, Олег Яковенко

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