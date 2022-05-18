Комбинат Азовсталь подвергнут тотальной зачистке

После выхода украинских боевиков из подземелий «Азовстали», завод подвергнут тщательной зачистке, чтобы никому из националистов не позволить спрятаться и затем покинуть Мариуполь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его словам, пока сдались в плен около тысячи человек.

«Выходят партиями – и по семь, и по восемьдесят человек, с большими интервалами без особой организации, – кто их там будет организовывать? Процесс может растянуться, но даже если последний отрапортует, что он последний – окончательный вердикт вынесет зачистка. Сюрпризы, конечно, ожидаются. По аналогии с заводом Ильича – оборудование, вплоть до телефонов, и вооружение они постараются уничтожить, чтобы нам не досталось», – отметил комбат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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