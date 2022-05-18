Пушилин назвал приблизительную численность населения Мариуполя

В 450-тысячном Мариуполе на сегодняшний день проживают более 200 тысяч человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, более точную цифру пока назвать не представляется возможным.

«В Мариуполе проживает в настоящий момент в этих сложных условиях более 200 тысяч человек. Более точную цифру вам не скажет никто – сейчас не представляется возможным это определить», – отметил глава республики.

Напомним, во время боёв за освобождение города министерству обороны РФ удалось провести несколько эвакуаций. Сообщалось о единовременном вывозе более 130 тысяч человек, а также о нескольких партиях поменьше – от 10 до 30 тысяч. Число погибших от обстрелов Пушилин ранее обозначил как «большое».

Симферополь, Валентин Карамазов

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